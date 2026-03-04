Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 14:29

Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза

Экономист Митрахович: в ЕС наступит кризис в металлургии после роста цен на газ

В Европе вырастут цены на газ, а вслед за этим начнут проседать другие отрасли, заявил информационной службе «Вести» научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, под ударом прежде всего металлургия, химическая промышленность и машиностроение.

Европе придется расплачиваться снижением производственных мощностей. Многие руководители в Европе делают вид, что это не страшно и новые отрасли придут на смену, например, фармакология. Но все это вилами по воде писано, — сказал Митрахович.

экономисты
Европа
газ
экономика
