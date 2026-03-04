Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза Экономист Митрахович: в ЕС наступит кризис в металлургии после роста цен на газ

В Европе вырастут цены на газ, а вслед за этим начнут проседать другие отрасли, заявил информационной службе «Вести» научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, под ударом прежде всего металлургия, химическая промышленность и машиностроение.