Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин

Онищенко: женщины в четыре раза чаще мужчин страдают от сезонной депрессии

Женщины сталкиваются с сезонной депрессией в среднем в четыре раза чаще мужчин, обратил внимание академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции. По его словам, больше всего ей подвержены люди от 20 до 25 лет и от 50 до 55 лет, передает РИА Новости.

Достаточно большое количество людей страдает [от сезонной депрессии], по мировым данным, это примерно от 13 до 20%. Причем у женщин депрессия развивается в четыре раза чаще, чем у мужчин... Какие возраста? Это 20-25, 50-55, вот эти наиболее подвержены, — сказал Онищенко.

Академик добавил, что во время сезонной депрессии организм нуждается в магнии. Чтобы помочь организму справиться с недугом, необходим магний. По словам Онищенко, пополнить его можно за счет витаминов и продуктов питания. Кроме того, важно употреблять больше зеленых овощей, брокколи, орехов, гречневой каши и какао.

Что касается причин сезонной депрессии, отметил Онищенко, помимо недостатка витаминов, к ним относится усталость от холодов. Он также отметил, что подобное заболевание может передаваться по наследству.