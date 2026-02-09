Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 15:12

Мать выбросила детей из окна пятого этажа из-за тяжелой депрессии

Жительница Казахстана выбросила своих маленьких детей с пятого этажа

Жительница Тараза (Казахстан) выбросила своих малолетних детей из окна пятого этажа из-за тяжелой депрессии, сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) уполномоченный по правам ребенка в республике Динара Закиева. По ее словам, дети госпитализированы, инициировано досудебное расследование.

Состояние мальчика удовлетворительное, у девочки состояние более тяжелое, переломы. У мамы ранее было выявлено тяжелое депрессивное состояние, но лечение до конца пройдено не было, — отметила она.

Также в Москве врачи провели операцию по восстановлению черепа трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе. Как уточнили в столичной детской клинической больнице, хирургическое вмешательство произошло после продолжительного лечения.

До этого в Новоуральске Свердловской области молодого человека заподозрили в убийстве двухмесячного сына. Обвиняемый объяснил, что не мог справиться с плачем младенца. Мальчик получил черепно-мозговую травму. Теперь 25-летнему отцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

