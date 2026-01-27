Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 00:24

В Новоуральске отец насмерть забил своего двухмесячного сына

В Новоуральске молодой отец насмерть забил своего двухмесячного сына из-за плача

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Новоуральске Свердловской области мужчина 2001 года рождения убил своего двухмесячного сына, сообщили в пресс-службе региональной полиции. Обвиняемый объяснил, что не мог справиться с плачем младенца.

В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего малолетнего сына. Мужчине 2001 года рождения предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ, — сказано в публикации.

Мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался на месте, уточнили в ведомстве. Отец ранее не был судим, теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Удмуртии 63-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совращение малолетней крестницы, сообщила пресс-служба судов региона. В течение трех лет во время летних каникул мужчина якобы для «полового воспитания» совершал с девочкой, не достигшей 14 лет, сексуальные действия.

До этого стало известно, что житель Калининграда после развода с супругой начал угрожать ей физической расправой. Мужчина заявил, что расчленит ее тело и разложит по пакетам. 38-летний гражданин на протяжении нескольких месяцев систематически преследует свою бывшую жену и их общего девятилетнего сына. Также он напал на экс-супругу в присутствии ребенка и пытался ее задушить.

Свердловская область
убийства
дети
полиция
