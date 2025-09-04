Россиянин угрожает экс-супруге расчленить ее и расфасовать по пакетам Житель Калининграда развелся и теперь угрожает бывшей жене расчленением

Житель Калининграда после развода с супругой начал угрожать ей физической расправой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Мужчина заявил, что расчленит ее тело и разложит по пакетам.

38-летний гражданин на протяжении нескольких месяцев систематически преследует свою бывшую жену и их общего девятилетнего сына. В свое время он напал на экс-супругу в присутствии ребенка и пытался ее задушить. По словам матери, в результате произошедшего мальчик получил серьезную психологическую травму. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Бывшая супруга также сообщила, что мужчина регулярно приезжает к ее дому, бросает в окна камни и яйца. Из-за продолжающихся угроз и опасного поведения отца ребенка пришлось перевести на домашнюю форму обучения.

Ранее Бежицкий районный суд города Брянска приступил к подготовке рассмотрения уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства. По данным следствия, в декабре прошлого года в квартире на улице Дружбы находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина устроил ссору со своей 34-летней сожительницей и забил ее до смерти. После совершения преступления обвиняемый расчленил тело погибшей и хранил его в своем жилище на протяжении трех месяцев.