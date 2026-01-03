Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:01

В Каракасе утихли взрывы

New York Times: взрывы на территории Каракаса прекратились

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Взрывы в Каракасе, предварительно, прекратились, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники. Однако, по их словам, американские военные самолеты и вертолеты по-прежнему находятся в воздушном пространстве Венесуэлы.

Взрывы в Каракасе утихли, но над городом по-прежнему часто слышен шум военных самолетов, — отметили источники издания.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что США атаковали Каракас для восстановления своего влияния в Латинской Америке. Депутат считает, что к военной операции привел провал Вашингтона в создании политического переворота в Венесуэле.

До этого стало известно, что удары по Каракасу и прилегающим территориям повредили вышки сотовой связи, вызвали массовые отключения электроэнергии и заставили жителей укрываться в домах. Поражены как минимум четыре района, включая военный комплекс и прибрежную зону.

Авиаудары по городу наносились в течение порядка 25 минут, при этом предупреждающие сирены в Каракасе не звучали. Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро тем временем остается неизвестным. Недавно он подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране.

Венесуэла
Каракас
взрывы
удары
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, как Карл III опозорился в Рождество
Володин запустил важный опрос о детстве
МИД России призвал сохранить мир в Латинской Америке
МИД России отреагировал на массированную атаку по Венесуэле
«Блестяще»: Трамп подвел итоги военной операции в Венесуэле
Мошенники усложняют схемы обмана россиян
Наступление ВС России на Харьков 3 января: ВКС ровняют с землей позиции ВСУ
США нанесли удар по Венесуэле
США обвинили в грубом нарушении Устава ООН
Стало известно, пострадали ли россияне во время ударов по Венесуэле
Стало известно, что случилось с вице-президентом Венесуэлы
Раскрыты подробности операции по захвату Мадуро
В Совфеде выдвинули ЕС одно требование после ударов США по Венесуэле
Высота сугробов в Москве превысила январскую норму
Появились жуткие подробности о сгоревших телах после атаки ВСУ на Хорлы
Трамп анонсировал важное выступление после захвата Мадуро
В Минобороны сообщили о свыше сотни сбитых дронов ВСУ за сутки
Венесуэла заявила об ударах США по жилым районам
Минобороны сообщило об ударах по районам Украины
Еще один населенный пункт в ДНР стал свободным от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат
Семья и жизнь

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.