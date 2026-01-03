В Каракасе утихли взрывы

Взрывы в Каракасе, предварительно, прекратились, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники. Однако, по их словам, американские военные самолеты и вертолеты по-прежнему находятся в воздушном пространстве Венесуэлы.

Взрывы в Каракасе утихли, но над городом по-прежнему часто слышен шум военных самолетов, — отметили источники издания.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что США атаковали Каракас для восстановления своего влияния в Латинской Америке. Депутат считает, что к военной операции привел провал Вашингтона в создании политического переворота в Венесуэле.

До этого стало известно, что удары по Каракасу и прилегающим территориям повредили вышки сотовой связи, вызвали массовые отключения электроэнергии и заставили жителей укрываться в домах. Поражены как минимум четыре района, включая военный комплекс и прибрежную зону.

Авиаудары по городу наносились в течение порядка 25 минут, при этом предупреждающие сирены в Каракасе не звучали. Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро тем временем остается неизвестным. Недавно он подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране.