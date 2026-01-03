Россия призвала США освободить Мадуро

Россия призывает власти США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что американскому руководству следует пересмотреть свою позицию касательно законно избранного главы государства. Текст обращения опубликован на официальном сайте МИД.

В связи с подтвержденными сведениями о нахождении <...> Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу, — отметили в министерстве.

Ранее власти Китая решительно осудили атаку США на Венесуэлу. В МИД КНР подчеркнули, что Пекин глубоко потрясен произошедшим. По мнению китайских дипломатов, такие «гегемонистские» действия Вашингтона представляют угрозу для мира и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе.

До этого стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков. Обвинения президенту и его предполагаемым соучастникам были предъявлены в США в марте 2020 года. В их числе — участие в заговоре с целью наркоторговли и контрабанда запрещенных веществ. Политик должен предстать перед судом в Южном округе Нью-Йорка.