Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:34

Россия призвала США освободить Мадуро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия призывает власти США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что американскому руководству следует пересмотреть свою позицию касательно законно избранного главы государства. Текст обращения опубликован на официальном сайте МИД.

В связи с подтвержденными сведениями о нахождении <...> Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу, — отметили в министерстве.

Ранее власти Китая решительно осудили атаку США на Венесуэлу. В МИД КНР подчеркнули, что Пекин глубоко потрясен произошедшим. По мнению китайских дипломатов, такие «гегемонистские» действия Вашингтона представляют угрозу для мира и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе.

До этого стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков. Обвинения президенту и его предполагаемым соучастникам были предъявлены в США в марте 2020 года. В их числе — участие в заговоре с целью наркоторговли и контрабанда запрещенных веществ. Политик должен предстать перед судом в Южном округе Нью-Йорка.

Николас Мадуро
США
Венесуэла
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Словакии набросились на США из-за атаки на Каракас
Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Названа возможная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Невестка певицы Валерии встретила Новый год в обертке из-под подарка
Страшная авария унесла жизни мужчины и ребенка под Челябинском
КПРФ высказала свое отношение к ударам США по Венесуэле
На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей
Два россиянина погибли после рокового разворота на машине
Под Петербургом задержали утопившего людей капитана без прав
У Долиной отменился крупный концерт
Два маленьких мальчика попали в смертельную ловушку на замерзшей реке
Дмитриев рассказал, чем богата Венесуэла
Лисий бум в Подмосковье привел к печальным последствиям для местных зайцев
Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали
В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
Кержаков раскрыл, что его разочаровало в 2025 году
Россия призвала США освободить Мадуро
Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.