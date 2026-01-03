Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 17:55

Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу

Китай решительно осудил атаку США на Венесуэлу

Фото: Социальные сети
Власти Китая решительно осуждают действия США в отношении Венесуэлы, говорится в официальном аккаунте Министерства иностранных дел КНР в социальной сети Х. В ведомстве подчеркнули, что Пекин глубоко потрясен произошедшим.

Китай глубоко потрясен и решительно осуждает вопиющее применение США силы против суверенного государства и действия против его президента, — отметили в МИД.

По мнению китайских дипломатов, такие «гегемонистские» действия Вашингтона представляют угрозу для мира и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе. Кроме того, американские власти серьезно нарушили международное право и суверенитет Венесуэлы, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков. Согласно судебным документам, американские власти рассматривают четыре пункта обвинения. В их числе — участие в заговоре с целью наркоторговли и террористической деятельности, а также контрабанда запрещенных веществ.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация США скоро примет решение о дальнейших политических перспективах Венесуэлы. Глава государства также признал, что военное руководство страны планировало операцию в республике несколько дней.

