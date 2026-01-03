Новый год — 2026
03 января 2026 в 17:36

Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков, сообщает РИА Новости. Согласно судебным документам, американские власти рассматривают четыре пункта обвинения.

Обвинения Мадуро и его предполагаемых соучастников были предъявлены в США в марте 2020 года. В их числе — участие в заговоре с целью наркоторговли и террористической деятельности, контрабанда запрещенных веществ, хранение пулеметов и взрывных устройств, а также планирование их использования против Соединенных Штатов.

Мадуро должен предстать перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По предварительным данным, заседание может пройти 5 января. Ранее телеканал ABC сообщил, что президента Венесуэлы готовят к транспортировке в Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что в случае отсутствия президента Венесуэлы Николаса Мадуро власть по Конституции переходит к исполнительному вице-президенту Делси Родригес. Если это происходит в первые четыре года его правления, то в течение 30 дней должны быть назначены новые выборы.

До этого МИД России заявил о крайней встревоженности сообщениями о насильственном вывозе президента Мадуро и его супруги из Венесуэлы. В ведомстве призвали немедленно прояснить ситуацию и осудили действия как недопустимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

