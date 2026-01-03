Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков, сообщает РИА Новости. Согласно судебным документам, американские власти рассматривают четыре пункта обвинения.

Обвинения Мадуро и его предполагаемых соучастников были предъявлены в США в марте 2020 года. В их числе — участие в заговоре с целью наркоторговли и террористической деятельности, контрабанда запрещенных веществ, хранение пулеметов и взрывных устройств, а также планирование их использования против Соединенных Штатов.

Мадуро должен предстать перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По предварительным данным, заседание может пройти 5 января. Ранее телеканал ABC сообщил, что президента Венесуэлы готовят к транспортировке в Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что в случае отсутствия президента Венесуэлы Николаса Мадуро власть по Конституции переходит к исполнительному вице-президенту Делси Родригес. Если это происходит в первые четыре года его правления, то в течение 30 дней должны быть назначены новые выборы.

До этого МИД России заявил о крайней встревоженности сообщениями о насильственном вывозе президента Мадуро и его супруги из Венесуэлы. В ведомстве призвали немедленно прояснить ситуацию и осудили действия как недопустимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.