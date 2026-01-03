Новый год — 2026
03 января 2026 в 14:43

В России обеспокоились судьбой Мадуро после слов Трампа о его «вывозе»

МИД России призвал немедленно прояснить вопрос о вывозе Мадуро из Венесуэлы

МИД России призвал немедленно прояснить сообщения о насильственном «вывозе» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, следует из заявления ведомства. В министерстве заявили, что подобные действия расцениваются как недопустимое вмешательство в дела суверенного государства.

Предельно встревожены сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию, — отметили в МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал успешной массированную атаку по Венесуэле. Глава Белого дома также сообщил о якобы эффективном ударе по Мадуро, который, по его словам, был задержан вместе с супругой и вывезен из страны.

В соцсетях между тем распространился снимок, на котором запечатлен Мадуро якобы после задержания США. Однако данный снимок оказался фейковым: он был опубликован в Сети минимум восемь месяцев назад.

Согласно Конституции Венесуэлы, в отсутствие Мадуро власть в стране временно переходит к исполнительному вице-президенту. Сейчас этот пост занимает Делси Родригес.
