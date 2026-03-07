Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 14:38

В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США

Рябков: Москва и Вашингтон ведут переговоры о совместных фондах и проектах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва и Вашингтон в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают возможность создания совместных фондов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия и США на переговорах исходят из того, что у стран имеется огромный потенциал для сотрудничества в различных областях.

Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается, среди прочего, возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов, — рассказал Рябков.

Дипломат напомнил, что 23 января спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Абу-Даби. Стороны выступили уже в статусе «руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам».

Ранее Дмитриев заявил, что обсуждает ослабление санкций в отношении российской нефти с Вашингтоном. Эти слова прозвучали на фоне заявления главы Минфина США Скотта Бессента на эту же тему. Согласно заявлению американской стороны, Индии уже дали соответствующее разрешение на покупку нефти у Москвы.

Сергей Рябков
МИД РФ
Россия
США
фонды
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Больше не тиран»: Трамп подвел итоги «адской трепки» для Ирана
IHF решила судьбу молодежных сборных России по гандболу
Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном
Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе
В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена
Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине
Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице
В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США
Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов
Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега
В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса
Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады
Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике
Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой
Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями
В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму
Невролог раскрыл популярный миф о головокружении
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.