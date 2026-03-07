В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США

Москва и Вашингтон в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают возможность создания совместных фондов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия и США на переговорах исходят из того, что у стран имеется огромный потенциал для сотрудничества в различных областях.

Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается, среди прочего, возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов, — рассказал Рябков.

Дипломат напомнил, что 23 января спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Абу-Даби. Стороны выступили уже в статусе «руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам».

Ранее Дмитриев заявил, что обсуждает ослабление санкций в отношении российской нефти с Вашингтоном. Эти слова прозвучали на фоне заявления главы Минфина США Скотта Бессента на эту же тему. Согласно заявлению американской стороны, Индии уже дали соответствующее разрешение на покупку нефти у Москвы.