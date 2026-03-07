Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями Рябков счел преждевременными рассуждения о параметрах нового договора по СНВ

Рассуждать о том, какие параметры должны быть заложены в новый договор по контролю над вооружениями, который может прийти на смену истекшему Договору о стратегических наступательных вооружениях, еще рано, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, все это сугубо умозрительные сценарии.

Рассуждения на эту тему, на мой взгляд, преждевременные, — отметил он.

Ранее замминистра назвал спекулятивными сообщения о том, что России и США удалось договориться о лимитах на ядерные вооружения после истечения срока ДСНВ. По его словам, тем, кто интересуется этим вопросом, следует изучить публичные выступления официальных лиц США. В качестве примера он упомянул Конференцию по разоружению в Женеве, где представители Вашингтона заявили, что «на момент истечения срока действия ДСНВ заложенные в него количественные ограничения утратили актуальность».

До этого глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий по ДСНВ, пока США не превышают установленные лимиты. Министр отметил, что ситуация со стратегической стабильностью вызывает беспокойство.