11 февраля 2026 в 13:45

Лавров назвал условие сохранения моратория по ДСНВ для США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия продолжит соблюдать мораторий по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, пока США не превышают установленные лимиты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. Министр отметил, что ситуация со стратегической стабильностью вызывает беспокойство, передает корреспондент NEWS.ru.

При этом европейские политики безосновательно обвиняют в ее ухудшении именно Россию, отметил дипломат. Он напомнил, что инициатива президента РФ Владимира Путина о добровольном соблюдении ограничений ДСНВ осталась без официального ответа от Вашингтона.

Исходим из того, что этот мораторий с нашей стороны, который был объявлен президентом, он сохраняется, но только до тех пор, пока США также не будут превышать упомянутые лимиты, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия будет действовать взвешенно, опираясь на постоянный анализ военной политики США и общей стратегической обстановки. От этих данных зависят дальнейшие решения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. Он уточнил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Россия
Сергей Лавров
США
ДСНВ
