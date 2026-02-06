«Есть понимание»: в Кремле раскрыли позицию США и РФ по ДСНВ Песков: Россия и США осознают необходимость скорейшего начала переговоров о ДСНВ

Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Есть понимание, в том числе об этом (о продлении ДСНВ — NEWS.ru) шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Песков выразил сожаление по поводу завершения действия ДСНВ. Он подчеркнул, что Москва воспринимает эту ситуацию как негативную.

До этого Финляндия высказала обеспокоенность решением американского лидера Дональда Трампа отказаться от пролонгации ДСНВ, охарактеризовав этот шаг как рискованную игру. По мнению Хельсинки, отказ от договора повышает неопределенность в глобальном масштабе и устраняет существующие ограничения на ядерные вооружения России и США, создавая предпосылки для возвращения к условиям противостояния времен Холодной войны.