Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 13:00

«Есть понимание»: в Кремле раскрыли позицию США и РФ по ДСНВ

Песков: Россия и США осознают необходимость скорейшего начала переговоров о ДСНВ

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» во время генеральной репетиции парада Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» во время генеральной репетиции парада Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Есть понимание, в том числе об этом (о продлении ДСНВ — NEWS.ru) шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Песков выразил сожаление по поводу завершения действия ДСНВ. Он подчеркнул, что Москва воспринимает эту ситуацию как негативную.

До этого Финляндия высказала обеспокоенность решением американского лидера Дональда Трампа отказаться от пролонгации ДСНВ, охарактеризовав этот шаг как рискованную игру. По мнению Хельсинки, отказ от договора повышает неопределенность в глобальном масштабе и устраняет существующие ограничения на ядерные вооружения России и США, создавая предпосылки для возвращения к условиям противостояния времен Холодной войны.

Россия
США
Дмитрий Песков
ДСНВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как начать заниматься спортом без стресса
Коллеги Жильцовой проигнорировали церемонию прощания с диктором
Раскрыто количество погибших в результате взрыва в пакистанской мечети
Погода в Москве в субботу, 7 февраля: ждать ли сильного ветра и холода
Французский экс-министр оказался в центре скандала из-за связей с Эпштейном
Кубинский боец UFC сразится с россиянином на турнире лиги кулачных боев
Лавров связал покушение на генерала МО с желанием Киева сорвать переговоры
Хакеры вновь атаковали сайт движения Медведчука
Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости
Политолог раскрыл судьбу Стармера из-за скандала вокруг файлов Эпштейна
Лавров заявил о готовности России обсудить с США вопросы безопасности
Лавров указал, из чего будет исходить Россия после истечения срока ДСНВ
IT-эксперт раскрыл, опасно ли отвечать на неизвестные иностранные номера
Турецкая актриса Ханде Эрчел ответила критикам своей актерской игры
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео
Стало известно, когда разработают договор на смену ДСНВ
Посол высказался о проблемах Армении и ОДКБ
Популярная певица призналась, что пила обезболивающие на «Грэмми»
Дипломат призвал Армению учитывать реалии при выборе партнеров
Посол оценил готовность России участвовать в проекте «Маршрут Трампа»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.