Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 08:42

Mash развеял слухи об онкологии рэпера-иноагента

Mash: слухи об онкологии рэпера Оксимирона оказались фейком

Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Слухи об онкологическом заболевании у рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не соответствуют действительности, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на два источника, близких к ситуации. По их словам, команда артиста намеренно не опровергала вбросы о раке, чтобы скрыть реальную причину отмены тура. Речь идет о репутационных рисках на фоне многочисленных обвинений в педофилии.

В материале сказано, что менеджеры посоветовали рэперу затаиться на фоне скандала. После этого появилась версия, что его выступления в 2024 году не состоялись из-за проблем со здоровьем. По данным канала, когда появились слухи об онкологии, команда воспользовалась ситуацией и не стала их опровергать.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский заявил, что Оксимирон не потеряет имущество в России из-за заочного ареста, но лишится всех выплат от использования авторских прав. По его словам, по статье о повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента музыканту может грозить до двух лет лишения свободы.

