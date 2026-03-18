Знаменитая румынская рэперша умерла в 37 лет

Знаменитая рэперша Джанина Георгиу умерла в Румынии в 37 лет, сообщил портал Need to Know. Причиной ее смерти называют инфаркт.

Близкая подруга Георгиу рассказала, что у женщины были проблемы с алкоголем. Румынская певица выступала под псевдонимом Chica Con Canna и исполняла песни на английском языке. Кроме того, много знаменитых артистов записали с ней совместные треки.

Ранее певец Zalek погиб в ДТП с мотоциклом в Колумбии. Авария произошла недалеко от города Медельин. Отмечается, что во время езды на мотоцикле мужчина не справился с управлением. После этого он упал и ударился головой о бордюр. Певец скончался в машине скорой помощи.

До этого стало известно, что солист группы Shortparis Николай Комягин скончался после тренировки по боксу. Музыканту было 39 лет. При этом концерты Shortparis в России неоднократно отменялись из-за вмешательства общественных деятелей.

В январе сообщалось о смерти народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга Владислава Чернушенко — он умер в возрасте 90 лет. В пресс-службе петербургской капеллы, бессменным худруком которой он был с 1974 года, отметили, что он скончался в результате тяжелой болезни.