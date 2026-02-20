Сердце не выдержало: умер солист Shortparis Николай Комягин, последние дни

20 февраля стало известно о скоропостижной смерти лидера российской инди-группы Shortparis Николая Комягина. Что об этом известно, каковы причины, как он провел последние дни?

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что умер солист группы Shortparis Николай Комягин. По ее словам, ему стало плохо после тренировки по боксу — не выдержало сердце. Собчак указывает, что музыканту было 35 лет (по другим данным — 39 лет).

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом — Москву, потом — всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее», — написала Собчак.

Журналистка рассказала, что интервью с Комягиным стало для нее одним из любимых. Вместе с музыкантом они продвигали фестивальный проект «Заря. Онега».

«Глубоко соболезную родным и близким. Невосполнимая потеря», — подвела итог Собчак.

Информацию о смерти солиста подтвердила концертный директор Shortparis Марина Косухина.

В комментариях в группах Telegram поклонники группы выражают скорбь в связи со смертью Комягина.

«Этого не может быть», «Скажите, что это бред», «Ребята, скажите, что это сон, пожалуйста», «Когда уже нажрется этот проклятый февраль?» — пишут фанаты.

Солист группы Shortparis Николай Комягин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем занимался Николай Комягин, последние дни

Николай Комягин был вокалистом и основателем поп-нуар-группы Shortparis. Она существовала с 2012 года и выпустила четыре студийных альбома: «Дочери», «Пасха», «Так закалялась сталь» и «Яблонный сад», а также десятки видеоклипов (в том числе «Яблонный сад» с участием хора ветеранов им. Ф. М. Козлова), которые были высоко оценены публикой.

Shortparis получила такие премии, как «Золотая Горгулья» (2016) в номинации «Экспериментальный проект», премию Сергея Курехина (2018) в номинации «Электро-Механика», а клип «Страшно» занял третье место в номинации Best Director премии Berlin Music Video Awards (2019).

Кроме того, Комягин также был актером: он снялся в трех картинах, включая байопик о Викторе Цое «Лето» (2018) и сериал Данилы Козловского «Карамора» (2022).

Информации о том, как прошли последние дни музыканта, нет. Концерты Shortparis в России неоднократно отменялись (в Санкт-Петербурге, в Краснодаре) из-за вмешательства общественных деятелей. Тем не менее группа оставалась в России, продолжала записывать музыку и осенью 2025 года поехала в большой тур по Европе.

23 февраля 2026 года в Театре наций состоится премьера спектакля «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова. Композитором этой постановки выступил Николай Комягин.

