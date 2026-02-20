Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 12:09

Сердце не выдержало: умер солист Shortparis Николай Комягин, последние дни

Солист группы Shortparis Николай Комягин, 2022 год Солист группы Shortparis Николай Комягин, 2022 год Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

20 февраля стало известно о скоропостижной смерти лидера российской инди-группы Shortparis Николая Комягина. Что об этом известно, каковы причины, как он провел последние дни?

Что известно о гибели солиста Shortparis, как он умер

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что умер солист группы Shortparis Николай Комягин. По ее словам, ему стало плохо после тренировки по боксу — не выдержало сердце. Собчак указывает, что музыканту было 35 лет (по другим данным — 39 лет).

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом — Москву, потом — всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее», — написала Собчак.

Журналистка рассказала, что интервью с Комягиным стало для нее одним из любимых. Вместе с музыкантом они продвигали фестивальный проект «Заря. Онега».

«Глубоко соболезную родным и близким. Невосполнимая потеря», — подвела итог Собчак.

Информацию о смерти солиста подтвердила концертный директор Shortparis Марина Косухина.

В комментариях в группах Telegram поклонники группы выражают скорбь в связи со смертью Комягина.

«Этого не может быть», «Скажите, что это бред», «Ребята, скажите, что это сон, пожалуйста», «Когда уже нажрется этот проклятый февраль?» — пишут фанаты.

Солист группы Shortparis Николай Комягин Солист группы Shortparis Николай Комягин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем занимался Николай Комягин, последние дни

Николай Комягин был вокалистом и основателем поп-нуар-группы Shortparis. Она существовала с 2012 года и выпустила четыре студийных альбома: «Дочери», «Пасха», «Так закалялась сталь» и «Яблонный сад», а также десятки видеоклипов (в том числе «Яблонный сад» с участием хора ветеранов им. Ф. М. Козлова), которые были высоко оценены публикой.

Shortparis получила такие премии, как «Золотая Горгулья» (2016) в номинации «Экспериментальный проект», премию Сергея Курехина (2018) в номинации «Электро-Механика», а клип «Страшно» занял третье место в номинации Best Director премии Berlin Music Video Awards (2019).

Кроме того, Комягин также был актером: он снялся в трех картинах, включая байопик о Викторе Цое «Лето» (2018) и сериал Данилы Козловского «Карамора» (2022).

Информации о том, как прошли последние дни музыканта, нет. Концерты Shortparis в России неоднократно отменялись (в Санкт-Петербурге, в Краснодаре) из-за вмешательства общественных деятелей. Тем не менее группа оставалась в России, продолжала записывать музыку и осенью 2025 года поехала в большой тур по Европе.

23 февраля 2026 года в Театре наций состоится премьера спектакля «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова. Композитором этой постановки выступил Николай Комягин.

Читайте также:

Загадочный авиалайнер прилетел из США в Россию: необъявленный посол Трампа?

Почему не работает Telegram сегодня, 20 февраля: замедление, разблокировка

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: столицу продолжит заваливать снегом?

умершие
музыканты
биография
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Иркутской области приняли важное решение после инцидента на Байкале
Генерала ЛВО Муминджанова хотят посадить на 12 лет
Глава AmCham Russia объяснил логику Трампа в отношении России
Telegram обвинили в распространении личных данных россиян
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Литва запретила въезд российскому рэперу
«Политическая игра»: военэксперт о желании Зеленского воевать еще три года
«Все были в шоке»: раскрыт военный приказ Зеленского на три года
Песков заинтриговал ответом о поездке Путина в Китай
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.