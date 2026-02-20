Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: столицу продолжит заваливать снегом?

В Москве за сутки выпало 64% месячной нормы снега, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в пятницу, 20 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 20 февраля

По словам Тишковца, на опорной метеостанции ВДНХ выпало 23 мм осадков, или 52% месячной нормы. На других столичных метеостанциях в осадкомеры попало еще больше: в МГУ — 25 мм, на Балчуге — 28 мм, что составляет 64% от нормы всего февраля. В результате прошедших снегопадов высота сугробов существенно повысилась. На ВДНХ снежный покров достиг 68 см, на Балчуге — 77 см, в Тушино — 71 см, в МГУ — 79 см, в Новой Москве (Михайловское) — 78 см.

«Таким образом, снежный максимум нынешней зимы, который составлял 61 см, как и суточный рекорд по высоте снежного покрова (64 см), обновлены!» — заявил Тишковец.

По информации синоптика, с утра пятницы температура воздуха в Москве составила -8,4 градуса, в Подмосковье от -5,5 в Черустях до -11,7 градуса в Михайловском. Идет слабый снег, атмосферное давление растет — 741,7 мм рт. ст.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью заполняющегося, то есть слабеющего балканского циклона, центр которого уйдет на запад Вологодчины. В Москве и по области в пятницу ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Ветер западный 3–8 м/с. Максимальная температура воздуха -6–9 градусов. Показания барометров будут расти и составят 745 мм рт. ст.», — рассказал он.

По прогнозу специалиста, слабый снег продолжится до 9 утра субботы, 21 февраля. Температура воздуха составит -6–9 градусов. Днем скажется влияние гребня антициклона, осадки прекратятся, из-за облаков выглянет солнце, потеплеет до -1–4 градусов.

«В ночь на воскресенье и первую половину дня осадки маловероятны, под утро -6–9 градусов. Во второй половине выходного дня скажется приближение североатлантического циклона, небо снова нахмурится и снег возобновится, усиливаясь в День защитника Отечества, дневная температура от 0 до -3 градусов», — написал Тишковец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 20 февраля

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня на погоду в Санкт-Петербурге будет оказывать влияние западная периферия активного циклона, который засыпал снегом столичный регион. Выходя своим центром на запад Вологодской области, он закроет небо плотными облаками, вызовет снег и удержит температуру ниже средних многолетних значений.

«Температура воздуха -8–10 градусов, в Ленинградской области -7–12 градусов. Ветер западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и вернется в норму, составив 760 мм рт. ст.» — написал Леус.

В субботу в Петербурге без существенных осадков, ночью -11–13 градусов, днем -1–3 градуса.

