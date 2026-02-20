Зимняя Олимпиада — 2026
Гороскоп на 20 февраля: Ракам пора в отпуск, а Девам — на свидание

Гороскоп на 20 февраля: Овнам пора в путь, а Тельцам — сменить меню
Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака обещает насыщенный эмоциями день. Чтобы не упустить важные возможности и улучшить свою жизнь, астрологи советуют прислушиваться к внутреннему голосу. Даже если фон вокруг кажется хаотичным, постарайтесь удержаться на позитивной волне — это поможет справиться с любыми трудностями. Тем более что точный гороскоп на сегодня рекомендует не сидеть дома: устройте семейный праздник или отправьтесь кутить с друзьями.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов сулит удачный и насыщенный событиями день, полный впечатлений. Звезды подкинут вам нужную информацию, которая развеет последние сомнения на пути к цели. Двигайтесь вперед маленькими шагами, не забывайте радовать близких, а запланированные поездки принесут полезные знакомства.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов предупреждает о риске переутомления и проблемах со здоровьем, если вы в последние месяцы вели не самый правильный образ жизни. Проявляйте гибкость в делах, не упорствуйте там, где все идет наперекосяк, и не стесняйтесь просить поддержки. Самое время скорректировать питание, заняться иммунитетом и твердо сказать «нет» вредным привычкам и стрессу.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов обещает день, полный испытаний, особенно для молодых представителей знака. Будьте предельно осторожны: вокруг может витать много лжи, интриг и авантюр. В работе применяйте только проверенные методы, защищайте свою репутацию и ни в коем случае не оставляйте дела незавершенными.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков открывает удачное время для планирования отпуска или переезда — все, что откладывалось, наконец станет реальностью. Остерегайтесь слухов и чужого вмешательства в личную жизнь, сегодня не самый подходящий день для новых начинаний. Вечер проведите с семьей и детьми, добавив в отношения немного тепла и заботы.

Гороскоп на 20 февраля: Стрельцы, учитесь новому, а Рыбы — решайте все сейчас Гороскоп на 20 февраля: Стрельцы, учитесь новому, а Рыбы — решайте все сейчас Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов обещает, что события дня будут полностью зависеть от неожиданных обстоятельств, которые могут привести к разочарованию в делах. Не делитесь наполеоновскими планами с окружающими, чтобы не посеять в себе сомнения. В финансах проявляйте жесткую дисциплину: тщательно планируйте бюджет и не выходите за рамки.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев предупреждает: в первой половине дня возможны досадные промахи, однако позже удачная новость поднимет настроение. Вы сможете закрыть все старые долги и задачи, а свежие идеи и вдохновение помогут выстроить новые планы. Вечер идеально подходит для романтических встреч.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов предупреждает, что острое желание ничего не делать с утра — это верный знак, что вам нужен отдых и смена обстановки. Общение будет даваться непросто, поэтому поддержка любимого человека окажется как нельзя кстати. Успокойтесь, расслабьтесь, и уже вечером вы почувствуете позитивные перемены.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов сулит гармонию в семье, которая окутает вас позитивными эмоциями. Будьте аккуратнее с назначением свиданий, чтобы случайно не ввязаться в конфликт. Сосредоточьтесь на заботе о близких. В финансовых делах держите руку на пульсе: давать в долг сегодня не стоит.

Гороскоп на 20 февраля: Весам нужен отдых, а Скорпионам — покой в семье Гороскоп на 20 февраля: Весам нужен отдых, а Скорпионам — покой в семье Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов называет этот день отличным временем для освоения новых навыков — любые начинания увенчаются успехом. Если вас одолевают сомнения, доверяйте интуиции и не углубляйтесь в тяжелые размышления о жизни. Ваши усилия окупятся сполна.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов настоятельно рекомендует уделить время отдыху и расслаблению. Вероятны приятные знакомства, так что не отказывайтесь от приглашений на интересные мероприятия. Легкая физическая активность поможет восстановить силы, а смена обстановки даст возможность как следует развеяться.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев сулит приятные сюрпризы и встречи, но готовьтесь к тому, что все это может обернуться неожиданными тратами. Перепады настроения способны шокировать окружающих и привести к конфликтам, поэтому держите эмоции под контролем. Используйте свою харизму на полную катушку, но избегайте неудобных вопросов.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб обещает настоящий поток идей и информации — можете смело работать в любом ритме, не ограничивая себя. Будьте внимательны в общении и не откладывайте важные решения в долгий ящик. Вечер удивит неожиданными романтическими приятностями и общением с близкими людьми.

