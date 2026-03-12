Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 22:41

В США допустили защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией

Бессент: США допускают защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Обеспечивать безопасность судов в Ормузском проливе могут США вместе с международной коалицией, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он пояснил, что это должно стать «возможным с военной точки зрения», передает Sky News.

Как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США — возможно, совместно с международной коалицией — будут сопровождать суда. <...> На самом деле сейчас проходят танкеры, иранские танкеры, я полагаю, что прошло несколько танкеров под китайским флагом. Таким образом, мы знаем, что они не минировали проливы, — сказал он.

Ранее министр энергетики страны Крис Райт информировал, что военные США пока не готовы к сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Он отметил, что основное внимание Вашингтона сейчас направлено на ослабление наступательного потенциала Ирана.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Пафосе заявил, что Париж совместно с европейскими и неевропейскими партнерами готовит «оборонную миссию» для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Операция стартует после завершения наиболее острой фазы конфликта и будет направлена на сопровождение контейнеровозов и танкеров.

