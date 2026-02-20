Фаза Луны сегодня, 20 февраля 2026 года. Баланс между деньгами и добром

В 08:20 по часовому поясу Москвы сегодня, 20 февраля, Луна войдет в 4-е лунные сутки. Чтобы успеть воспользоваться благоприятными моментами этого дня, мы располагаем периодом, который на несколько минут превышает стандартные 24 часа.
В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна
В четвертые лунные сутки Луна пребывает под управлением энергичного Овна. Все еще длится первая четверть прибывающей фазы — увидеть тонкий серп Луны на небе можно только далеко за городом.
Рекомендации для текущих лунных суток
Этот день может быть достаточно неопределенным, с равным сочетанием позитивных и негативных моментов. Чтобы минимизировать негативное влияние этого периода, рекомендуется снизить свою активность и ограничить общение. При принятии решений стоит выбирать варианты, которые воспринимаются как менее негативные.
Работа и деньги
Все дела, связанные с расширением бизнеса, быстро принесут результаты. Вероятнее всего, они окажутся куда более значительными, чем ожидалось. Сегодня удачное время для работы со старыми документами.
Забота о теле
Болезнь, начавшуюся сегодня, не стоит пускать на самотек. Благотворное воздействие на самочувствие сегодня окажут любые активности, связанные с водной стихией.
Отношения и семья
В этот день не рекомендуется заключать брак. Если регистрация все же состоялась, супругам стоит быть готовыми к тому, что всю жизнь им будут мешать конфликты и разногласия.
Природа
Сегодня прекрасные условия для рыбалки — она будет идеальной. Цветоводы могут заняться поливом и уходом за комнатными растениями. Собачникам стоит запланировать длинную прогулку с любимцем на свежем воздухе.
