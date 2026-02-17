Начало и конец Рамадана в 2026 году: суть священного месяца у мусульман

Начало и конец Рамадана в 2026 году: суть священного месяца у мусульман

В феврале этого года начинается значимый для всех верующих в Аллаха период — Рамадан. Целый месяц правоверные будут придерживаться строгого поста, чтобы укрепить связь с Аллахом и лучше понять тех, кто лишен роскоши. NEWS.ru расскажет об истории месяца милосердия и его сути.

Начало и конец месяца Рамадан в 2026 году: календарь

В мусульманском мире Рамадан — время, когда верующие придерживаются строгого поста, глубже ощущают соприкосновение с Всевышним в чтении молитв и, конечно, друг с другом. Это несколько недель единения, размышлений и милосердия.

Рамадан отмечается в девятый месяц исламского календаря. По преданию, в этот период Мухаммед узнал о Коране.

Пост в Рамадан принято считать одним из важнейших столпов ислама. Период молитв и ограничений в пище длится от 29 до 30 дней. Начало Рамадана принято отсчитывать от первого появления полумесяца на небе. Конец поста — следующее появление небесного светила.

Начало и конец месяца Рамадан в 2026 году приходятся на 19 февраля и 19 марта.

Месяц Рамадан в 2026 году: суть и история

В месяц Рамадан был ниспослан Коран — руководство для людей, которое помогает отличить добро от зла. В этот период верующие должны соблюдать особый пост. Рамадан напоминает мусульманам о том, что Аллах ведет их по верному пути. Потому священный месяц воспринимается не как несколько недель трудностей, а скорее как время своеобразного очищения и облегчения.

Месяц Рамадан в 2026 году: пост и прочие ограничения

Как уже было сказано, в Рамадан верующие придерживаются особого поста. Мусульмане совершают два приема пищи в сутки — утром (сухур) и вечером (ифтар). Важно, чтобы завтрак и ужин были начаты до рассвета и после заката соответственно, то есть в период, когда за окном еще темно.

Однако в этом правиле есть ряд исключений. В священный месяц Рамадан части верующих позволено не придерживаться столь серьезного воздержания от еды. Это касается тех, кто находится в пути, несовершеннолетних, носящих дитя внутри себя, больных и женщин в период менструации и кормления грудью. Правда, по завершении Рамадана все эти люди должны будут пройти пост в течение того же количества дней, которые они пропустили в священный месяц.

Что же делать мусульманам, живущим в регионах с полуночным солнцем или полярной ночью? Очевидным кажется следовать расписанию Мекки, но обычно верующие действуют несколько иначе — мусульмане соблюдают пост по расписанию ближайшего региона, в котором ночь можно отличить от дня.

Конечно, месяц Рамадан — больше, чем просто пост. Верующие не только ограничивают себя в еде, но и стараются убрать из жизни мирские удовольствия, курение, половые отношения и греховное поведение. Вместо этого люди объединяются в молитвах и изучении священной книги.

Месяц Рамадан в 2026 году: что подают к столу

Когда мы слышим слово «Рамадан», первое, что приходит на ум, — голодание. Однако Рамадан в первую очередь должен восприниматься как время для духовных размышлений и самосовершенствования. Считается, что голодание — инструмент, который помогает отвлечься от мирских забот и очистить душу от всего ненужного.

Рамадан учит самодисциплине, самопожертвованию и состраданию к тем, кому повезло меньше. Здесь месяцу придается еще одно важное значение — единение. Пожалуй, нелишним будет сказать, что в Рамадан люди чаще задумываются о судьбах других людей, начинают воспринимать их тяготы и лишения как свои собственные. Мусульмане нередко занимаются благотворительностью в эти дни. Рамадан поощряет верующих быть щедрыми и внимательными к трагедиям других людей.

Все же вернемся к посту, неотъемлемой части месяца Рамадан. Каждый день перед рассветом мусульмане совершают первый прием пищи — сухур. На столе можно увидеть пищу, состоящую из сложных углеводов и белков. Это могут быть цельнозерновые хлеба, крупы, яйца или сухофрукты.

Когда солнце садится, семьи вновь собираются за столом. Ифтар традиционно начинают с фиников. Эта традиция — дань памяти пророку Мухаммеду, который призывал позволять себе лакомство после длительного лишения, в нашем случае — ограничения в пище.

На Ближнем Востоке ифтар обычно состоит из воды, соков, фиников, салатов и закусок. Затем следуют одно или несколько основных блюд и сытные десерты, которые считаются главным элементом трапезы.

Среди типичных основных блюд можно выделить баранину, тушенную с пшеничными зернами, кебабы из баранины с овощами на гриле и жареную курицу с рисом, фаршированную нутом. В качестве десерта часто подают локму или пахлаву.

Со временем ифтар превратился в масштабные банкеты, на которых могут присутствовать сотни и даже тысячи людей. Например, в Большой мечети шейха Заида в Абу-Даби, самой большой мечети в ОАЭ, каждую ночь кормят до 30 тысяч человек. Около 12 тысяч человек посещают ифтар в мечети Имама Резы в Мешхеде.

