Индийский «мальчик-пророк» озвучил свой прогноз на 2026 год Индийский «мальчик-пророк» Ананд предсказал трансформации в 2026 году

Мир ждут великие изменения в 2026 году, заявил «мальчик-пророк» из Индии Абигья Ананд. По его словам, которые приводит Woman.ru, Земля вступила в фазу, возникающую раз в несколько столетий.

Ананд предсказал перестройку геополитического положения, науки и коллективного сознания. Он уточнил, что, с одной стороны, общество ждут тревожные события, а с другой — большие возможности. Мальчик также призвал человечество не закрываться от мира в 2026 году, а повысить свою осведомленность и подготовиться к трудностям.

Ранее стало известно о предсказании болгарской провидицы Ванги о России на 2026 год. Сделанное при жизни пророчество гласило, что РФ снова станет великой страной, «империей духа». Ванга также говорила о «великом возвращении» и «новом единении славянских народов».

До этого журналист Руслан Осташко опубликовал предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского относительно ситуации в Иране и возможных переговоров между Россией и США. Политик заявлял, что по Исламской Республике будет нанесен удар. После этого Россия и США займутся разделом сфер влияния в мире, считал Жириновский.