Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского

Журналист Руслан Осташко опубликовал предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского относительно ситуации в Иране и возможных переговоров между Россией и США. На опубликованных в Telegram-канале кадрах политик заявил, что по Исламской Республике будет нанесен удар. После этого Россия и США займутся разделом сфер влияния в мире.

Нанесут — корабли американские уже двигаются к берегам Ирана, вы этого не видите <...>. После удара по Ирану будут миллионы беженцев, и тогда наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся — вместо Ялты (Ялтинской конференции 1945 года. — NEWS.ru) будет Сочи, — говорил Жириновский.

Ранее экс-депутат Госдумы Василий Власов заявлял, что покойный председатель ЛДПР всегда предсказывал победу России в специальной военной операции на Украине. По словам бывшего парламентария, политик при этом никогда не называл конкретные сроки окончания СВО. Власов охарактеризовал Жириновского как важного и серьезного государственного деятеля, который всегда ставил на первое место интересы России.

В одном из своих выступлений основатель ЛДПР также предрек скорый крах Европы и будущее мировое господство русских и американцев. Согласно его предсказаниям, мировой кризис завершится к 2030 году. Тогда же, как уверял Жириновский, Китай будет вынужден сблизиться с Россией. По его мнению, если Москва не выстоит против Запада, то и Пекин не сможет удержаться.