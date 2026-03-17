Адвокат дала неочевидный совет супругам перед разводом Адвокат Шакина: перед разводом нужно собрать все данные об активах

Супругам необходимо собрать исчерпывающие данные обо всех совместно нажитых активах и сделать копии подтверждающих документов перед началом бракоразводного процесса, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. По ее словам, эта мера предосторожности позволит избежать сложностей во время раздела имущества в суде.

Что необходимо сделать перед разводом? Сфотографируйте или отсканируйте все имеющиеся документы: выписки ЕГРН, договоры купли-продажи квартир и авто, ПТС, СТС. Сделайте сканы чеков и квитанций, если осуществляли ремонт недвижимости, находящейся в личной собственности второго супруга. Что касается предметов роскоши — шуб, часов, картин, ювелирных изделий, то здесь пригодятся чеки и фото. Сделайте выписку с данными о вкладах, с брокерских счетов, криптокошельков. Задокументируйте кредитные договоры и договоры займа. Если у вас на руках нет каких-то документов и вы не имеете возможности самостоятельно получить их, то можно истребовать их через суд, — пояснила Шакина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что усложнение процедуры развода через «Госуслуги» позволит сохранить больше браков. По мнению парламентария, бракоразводный процесс должен быть многоступенчатым.