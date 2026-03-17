17 марта 2026 в 09:05

Адвокат дала неочевидный совет супругам перед разводом

Адвокат Шакина: перед разводом нужно собрать все данные об активах

Супругам необходимо собрать исчерпывающие данные обо всех совместно нажитых активах и сделать копии подтверждающих документов перед началом бракоразводного процесса, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. По ее словам, эта мера предосторожности позволит избежать сложностей во время раздела имущества в суде.

Что необходимо сделать перед разводом? Сфотографируйте или отсканируйте все имеющиеся документы: выписки ЕГРН, договоры купли-продажи квартир и авто, ПТС, СТС. Сделайте сканы чеков и квитанций, если осуществляли ремонт недвижимости, находящейся в личной собственности второго супруга. Что касается предметов роскоши — шуб, часов, картин, ювелирных изделий, то здесь пригодятся чеки и фото. Сделайте выписку с данными о вкладах, с брокерских счетов, криптокошельков. Задокументируйте кредитные договоры и договоры займа. Если у вас на руках нет каких-то документов и вы не имеете возможности самостоятельно получить их, то можно истребовать их через суд, — пояснила Шакина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что усложнение процедуры развода через «Госуслуги» позволит сохранить больше браков. По мнению парламентария, бракоразводный процесс должен быть многоступенчатым.

разводы
россияне
общество
советы
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Овчинский: в Гольяново появится новый дом по реновации
Футболиста Секача подозревают в сексуальном насилии
Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
В Госдуме предложили необычный способ уберечь детей от опасностей
В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере
Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог
Пророссийский хакер устроил массовый взлом скрытых камер на Украине
Глава ПКР опроверг слухи о плохом отношении к паралимпийцам из России
Когда стройка становится активом: новая логика инвестиционного цикла
Генерал США выпил литр чачи и расшиб себе лоб во время гулянки в Киеве
Россиянам рассказали, сколько студентов сдали демонстрационный экзамен
В России сделали прогноз решения ЦБ по ключевой ставке
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномального тепла
Спасатели достали четырех зажатых в машине после ДТП россиян
МВФ забил тревогу из-за финансовой помощи Украине
Живодеры массово убили хвостатых, которых собирались отправить в семьи
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России
Соучастницу футболиста-убийцы задержали
Россиянам предложили выдавать скидки из-за замедления домашнего интернета
«Не самая простая»: Багиян о сложностях на Паралимпиаде
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
