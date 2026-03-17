17 марта 2026 в 09:11

«Оставляет желать лучшего»: раскрыто, что происходит в запорожском Орехове

Группировка ВСУ в запорожском Орехове оказалась в огневом мешке

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группировка Вооруженных сил Украины в городе Орехове в Запорожской области оказалась в огневом мешке, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, потери украинских военных на этом направлении стремительно увеличиваются.

Тактическая ситуация для группировки противника в Орехове оставляет желать лучшего. Сейчас они находятся в огневом мешке, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские войска начали бои за населенный пункт Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) в районе Гуляйполя в Запорожской области. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВС РФ развивают успех на северо-западе, западе и юго-западе от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время визита в пункт управления группировки войск «Юг» сообщал, что российские войска освободили село Веселянка в Запорожской области. По его словам, подразделения группировки «Днепр» продолжают наступление в этом направлении.

Россия
Запорожская область
СВО
Украина
населенные пункты
