17 марта 2026 в 08:36

В Москве задержали экс-зампреда правительства Бурятии

Экс-зампред правительства Бурятии Луковников был задержан по делу о коррупции

Правоохранители задержали в Москве бывшего заместителя председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. По информации руководителя региона, задержание связано с возможными махинациями при строительстве третьего моста в Улан-Удэ, где к субподрядным работам привлекались фирмы, аффилированные с бывшим чиновником.

О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить.
Самый доверенный человек был, — подчеркнул глава Бурятии.

Цыденов выразил глубокое разочарование произошедшим, отметив, что Луковников считался профессионалом высокого уровня. Глава региона признался, что лично приглашал его на работу из столицы. В ближайшее время задержанного планируют этапировать в Улан-Удэ для участия в дальнейших следственных действиях.

Бурятия
Москва
задержания
коррупция
Алексей Цыденов
