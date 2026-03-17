В Москве задержали экс-зампреда правительства Бурятии

Правоохранители задержали в Москве бывшего заместителя председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. По информации руководителя региона, задержание связано с возможными махинациями при строительстве третьего моста в Улан-Удэ, где к субподрядным работам привлекались фирмы, аффилированные с бывшим чиновником.
О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить.
Самый доверенный человек был, — подчеркнул глава Бурятии.
Цыденов выразил глубокое разочарование произошедшим, отметив, что Луковников считался профессионалом высокого уровня. Глава региона признался, что лично приглашал его на работу из столицы. В ближайшее время задержанного планируют этапировать в Улан-Удэ для участия в дальнейших следственных действиях.