03 мая 2026 в 18:11

«У нас борьба»: глава Бурятии о хищении 98 млн при строительстве моста

Цыденов назвал болезненной ситуацию с экс-зампредом правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов в эфире телеканала «Россия 24» назвал болезненной ситуацию с уголовным делом бывшего зампреда правительства республики Евгения Луковникова. Чиновника обвинили в хищении 98 млн рублей при строительстве моста через реку Уду.

У нас борьба с коррупцией идет каждый год. Мой заместитель Луковников — одна из самых больных для меня ситуаций, — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, при приеме на работу всех кандидатов от уровня министра и выше тщательно проверяют. Когда Луковников приходил на должность во второй раз, проводилась полноценная проверка, и на руках имелось соответствующее заключение, добавил Цыденов.

Ранее сообщалось, что с 2018 по 2024 год Луковников курировал строительную отрасль, транспорт и ЖКХ региона. В начале 2025 года он покинул должность, позднее суд изменил формулировку увольнения на «утрату доверия». Контракт на строительство моста через Уду был заключен в 2019 году с ОАО «Хотьковский автомост». Впоследствии из-за срыва сроков договор расторгли.

До этого Цыденов выразил глубокое разочарование произошедшим, отметив, что Луковников считался профессионалом высокого уровня. Глава региона признался, что лично приглашал его на работу из Москвы.

