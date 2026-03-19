Экс-зампреду правительства Бурятии предъявили обвинение

Задержанного бывшего заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова обвинили в мошенничестве, сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. В настоящее время Луковников доставлен в столицу республики.

Ему вчера предъявили [обвинение]. [Статья] — мошенничество, — сказал источник.

С 2018 по 2024 год Луковников курировал строительную отрасль, транспорт и ЖКХ региона. В начале 2025 года покинул должность, позднее суд изменил формулировку увольнения на «утрату доверия».

Контракт на строительство моста через реку Уду был заключен в 2019 году с ОАО «Хотьковский автомост». Впоследствии из-за срыва сроков договор расторгли, в настоящее время компания находится в стадии банкротства.

Ранее глава республики Алексей Цыденов выразил глубокое разочарование задержанием Луковникова, отметив, что тот считался профессионалом высокого уровня. Глава региона признался, что лично приглашал его на работу из столицы, и назвал Луковникова «самым доверенным человеком».