Более 85% жителей Казахстана поддержали новую Конституцию

Более 85% жителей Казахстана выступили за принятие новой Конституции страны, сообщает ЦК. За новый основной закон на референдуме проголосовали 8 123 756 граждан, что составило 87,15% от общего числа принявших участие в плебисците.

Центральная комиссия референдума подтвердила, что из 12,4 млн включенных в списки избирателей большинство поддержало предложенные реформы. Процедура голосования признана состоявшейся, так как была зафиксирована необходимая явка и соблюдены все правовые нормы. Председатель комиссии Нурлан Абдиров подчеркнул, что новая редакция Конституции получила одобрение в каждом из 20 регионов республики.

Требование более половины граждан в не менее чем 2/3 областей по всей республике было соблюден, — добавил он.

Против принятия документа высказались 898 099 человек, однако комиссия, по аналогии с референдумом по АЭС 2024 года, не стала выводить процентное соотношение для голосов «против». Члены Центризбиркома на итоговом заседании единогласно утвердили результаты, закрепив законность волеизъявления народа.

Проект новой конституции предусматривает переход от двухпалатного парламента к однопалатному органу — курултаю из 145 депутатов. Сенат упраздняется. Президент получает право самостоятельно назначать генпрокурора, глав высших судов, Нацбанка и комитета нацбезопасности без согласия парламента. Вводится должность вице-президента, который назначается главой государства с согласия курултая и становится исполняющим обязанности в случае досрочного прекращения полномочий президента.

В референдуме поучаствовал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, он пришел на участок во Дворце школьников в Астане. Также проголосовал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.