15 марта 2026 в 10:49

Токаев и Назарбаев приняли участие в референдуме

Токаев и Назарбаев отдали свой голос на референдуме по новой конституции

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
На референдуме по новой Конституции Казахстана проголосовал президент Касым-Жомарт Токаев, он пришел на участок во Дворце школьников в Астане, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале. Также проголосовал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он посетил участок в здании «Астана Опера» в центре столицы.

Токаев после завершения голосования провел брифинг для прессы. Он подчеркнул, что референдум имеет решающее значение для дальнейшего развития страны.

Назарбаев же не стал общаться с журналистами, но помахал им рукой. В основном представители СМИ хотели узнать его мнение о конституционной реформе. Он получил бюллетень, заполнил его в кабинке и опустил в ящик для голосования, после чего покинул участок.

В свое время Токаев отверг утверждения о якобы пониженном статусе русского языка в проекте новой конституции. На республиканском форуме депутатов местных представительных органов он охарактеризовал критикующих как малообразованных. По его словам, статьи, в которых выражается недовольство статусом русского языка, содержат множество стилистических и грамматических ошибок.

К полудню по местному времени (10:00 мск) явка на референдум по новой конституции Казахстана превысила 37,54%. Волеизъявление проходит 15 марта, голосование началось в большинстве участков страны в 07:00 (05:00 мск), а некоторые участки внутри Казахстана и за границей открылись раньше.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Стармер хочет избежать гнева Трампа и отправить на помощь смертоносные БПЛА
«Чтобы весь мир расплачивался»: на Западе разоблачили Зеленского
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

