Токаев и Назарбаев приняли участие в референдуме

На референдуме по новой Конституции Казахстана проголосовал президент Касым-Жомарт Токаев, он пришел на участок во Дворце школьников в Астане, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале. Также проголосовал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он посетил участок в здании «Астана Опера» в центре столицы.

Токаев после завершения голосования провел брифинг для прессы. Он подчеркнул, что референдум имеет решающее значение для дальнейшего развития страны.

Назарбаев же не стал общаться с журналистами, но помахал им рукой. В основном представители СМИ хотели узнать его мнение о конституционной реформе. Он получил бюллетень, заполнил его в кабинке и опустил в ящик для голосования, после чего покинул участок.

В свое время Токаев отверг утверждения о якобы пониженном статусе русского языка в проекте новой конституции. На республиканском форуме депутатов местных представительных органов он охарактеризовал критикующих как малообразованных. По его словам, статьи, в которых выражается недовольство статусом русского языка, содержат множество стилистических и грамматических ошибок.

К полудню по местному времени (10:00 мск) явка на референдум по новой конституции Казахстана превысила 37,54%. Волеизъявление проходит 15 марта, голосование началось в большинстве участков страны в 07:00 (05:00 мск), а некоторые участки внутри Казахстана и за границей открылись раньше.