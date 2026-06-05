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05 июня 2026 в 16:30

Американская журналистка рассказала, самостоятельно ли Трамп ведет соцсети

Журналистка Оуэнс: Трамп не сам ведет социальные сети

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
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Глава Белого дома Дональд Трамп не ведет свои социальные сети самостоятельно, заявила RTVI американская журналистка Кэндис Оуэнс, комментируя случай, когда Трамп опубликовал в соцсети Truth свое изображение в образе Иисуса Христа. Она отметила, что не знает, кто придумывает ему посты. Журналистка подчеркнула, что Трамп никогда не нажимает на кнопку «отправить» сам.

Так кто создает эти ИИ-картинки? Я знаю не больше вашего, — заявила Оуэнс.

Ранее Оуэнс заявила, что Трамп назвал ее «самым мерзким человеком года» из-за собственного эго. Журналистка подчеркнула, что президент США сам занижает свою репутацию такими высказываниями.

До этого Оуэнс заявила, что Запад намеренно искажает образ России и придумывает абсурдные истории, чтобы отпугнуть иностранцев от поездок в страну. По ее словам, реальность не имеет ничего общего с тем образом, который рисуют на Западе.

США
Дональд Трамп
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