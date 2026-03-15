15 марта 2026 в 10:34

В Казахстане озвучили данные о явке на референдум

К полудню по местному времени (10:00 мск) явка на референдуме по новой Конституции Казахстана превысила 37,54%, заявила член Центральной комиссии Асель Жанабилова на брифинге. Как передает ТАСС, волеизъявление проходит 15 марта, голосование стартовало в большинстве участков страны в 07:00 (05:00 мск), некоторые участки внутри Казахстана и за рубежом открылись раньше.

В общем по стране на 12:00 получили бюллетени 4,6 млн граждан, что составляет 37,54% от числа включенных в списки для голосования, — сообщила Жанабилова.

Чтобы результаты референдума были действительными, участие должны принять более 50% зарегистрированных избирателей. Всего право голоса имеют 12 461 796 человек, согласно данным Центральной комиссии.

Наименьшая активность наблюдается в самом крупном городе страны — Алма-Ате, где явка составляет 14,85%, а самая высокая фиксируется в Актюбинской области — 45,73%. В Астане к этому времени проголосовали 31,23% избирателей. Жанабилова отметила, что на 106 участках, расположенных в местах временного пребывания граждан, голосование уже завершено.

В свое время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать парламент страны, сделав его однопалатным и упразднив сенат. Он подчеркнул, что вопрос о реформе парламента обсуждался в стране как публично, так и за закрытыми дверями на протяжении не менее 20 лет. По его словам, теперь эту тему следует обсудить в гражданском обществе.

