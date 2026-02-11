Токаев определил дату референдума по новой Конституции Казахстана Токаев подписал указ о проведении референдума по Конституции Казахстана 15 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении общенационального референдума по проекту новой Конституции. Согласно документу, опубликованному на сайте казахстанского лидера, голосование состоится 15 марта 2026 года.

Провести 15 марта 2026 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан, — говорится в документе.

Из указа следует, что граждане страны должны будут ответить утвердительно или отрицательно лишь на один вопрос. Он будет звучат следующим образом: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Ранее Токаев заявил, что Казахстан откажется от суперпрезидентской формы правления. Во время заседания правительства он отметил, что страна переходит к президентской республике с влиятельным парламентом. Токаев добавил, что изменения в конституции призваны перераспределить властные полномочия и повысить устойчивость политических институтов.