26 февраля 2026 в 07:12

Зеленского уличили в желании использовать референдум для срыва переговоров

Экс-премьер Азаров: Зеленский стремится сорвать переговоры через референдум

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский стремится сорвать или по крайней мере замедлить переговоры по урегулированию конфликта, такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, для этих целей глава государства собирается использовать референдум.

Зеленский часто апеллирует к общественному мнению. А вот смотрите, как я могу отдать Донбасс, если мое население, мой народ против, надо, наверное, на референдум выносить. Вот, или как я буду проводить выборы, когда народ против проведения. То есть апелляция к каким-то мнениям, разногласиям — это всегда повод для срыва переговоров или по крайней мере для замедления этих переговоров, — убежден Азаров.

Ранее экс-премьер обратил внимание, что Зеленский стал вести себя вызывающе по отношению к западным партнерам, поскольку понял, что они планируют заменить его. По словам Азарова, украинский лидер больше не скрывает осознания того, что американцы и европейцы начинают списывать его со счетов.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
переговоры
референдумы
Николай Азаров
