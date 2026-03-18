18 марта 2026 в 17:12

Посол ответил на ситуацию с балериной Захаровой в Италии

Посол Парамонов: ситуацией с Захаровой Рим наносит ущерб своим интересам

Светлана Захарова Светлана Захарова Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Курс Рима на поддержку Украины наносит ущерб национальным интересам страны, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов после отмены выступления балерины Светланы Захаровой. Организаторы объяснили решение внешними обращениями со стороны украинских и европейских представителей, сообщает РИА Новости.

Если Италия и ее нынешний правящий класс намерены продолжать идти по этому пути, полностью поддерживая в ущерб собственным интересам режим [Владимира] Зеленского и его представителей, обосновавшихся на итальянской земле, то это ваш выбор, — заявил Парамонов.

Ранее сообщалось, что в Риме отметили запланированные на 20 и 21 марта выступления российской примы-балерины Светланы Захаровой. Организаторы гала-концерта Les Etoiles заявили, что культурное событие вместо того, чтобы стать объединяющим мостом при помощи искусства, в нынешних условиях рискует быть неверно истолкованным.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что европейцы уже сами устали от постоянных попыток «отменить» артистов из России. По его словам, особенно это ощущается в Италии.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

