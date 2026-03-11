Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:20

«На них наезжают»: Швыдкой об усталости Европы от отмены русской культуры

Швыдкой: Европа начинает уставать от противостояния русской культуре

Михаил Швыдкой Михаил Швыдкой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейские страны начинают постепенно уставать от противостояния русской культуре, заявил ИС «Вести» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Особенно, по его словам, это ощущается в Италии, которая продолжает приглашать российских артистов.

Есть определенная усталость вообще в европейском уже таком культурном сообществе от непрерывной необходимости противостоять русской культуре. Она существует. В Италии, наверное, может быть, особенно, потому что итальянцы время от времени приглашают российских артистов, время от времени на них наезжают, извините за вульгарное слово, представители Украины, — отметил Швыдкой.

Ранее стало известно, что Украина считает 140 российских артистов угрозой для своей национальной безопасности. Всего в черном списке Киева списке значится 251 фамилия. В него включили в том числе певиц Алену Апину и Надежду Бабкину, режиссера Федора Бондарчука, актер Юрия Гальцева, певиц из группы «Воровайки», артистов Леонида Ярмольника, Михаила Боярского и Никиту Джигурду.

Россия
Европа
Италия
Михаил Швыдкой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
Названы основные уловки маркетплейсов для увеличения спроса покупателей
Аналитик дал советы, как распознать вредоносное ПО на смартфоне
Судно под флагом Таиланда вспыхнуло после удара у побережья Омана
В Европе раскрыли, как иранский конфликт обостряет раскол в ЕС
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.