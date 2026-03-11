Европейские страны начинают постепенно уставать от противостояния русской культуре, заявил ИС «Вести» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Особенно, по его словам, это ощущается в Италии, которая продолжает приглашать российских артистов.

Есть определенная усталость вообще в европейском уже таком культурном сообществе от непрерывной необходимости противостоять русской культуре. Она существует. В Италии, наверное, может быть, особенно, потому что итальянцы время от времени приглашают российских артистов, время от времени на них наезжают, извините за вульгарное слово, представители Украины, — отметил Швыдкой.

Ранее стало известно, что Украина считает 140 российских артистов угрозой для своей национальной безопасности. Всего в черном списке Киева списке значится 251 фамилия. В него включили в том числе певиц Алену Апину и Надежду Бабкину, режиссера Федора Бондарчука, актер Юрия Гальцева, певиц из группы «Воровайки», артистов Леонида Ярмольника, Михаила Боярского и Никиту Джигурду.