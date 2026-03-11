Герой России в 21 год: за что получил золотую звезду Сергей Ярашев

Герой России в 21 год: за что получил золотую звезду Сергей Ярашев

Президент РФ подписал указ о награждении рядового Сергея Ярашева звездой Героя России. За какой подвиг боец получил награду, что он сделал?

Кого наградили золотой звездой Героя России, что он сделал

11 марта Кремль опубликовал указ о присвоении звания Героя России бойцу, который принимал участие в СВО.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Ярашеву Сергею Романовичу», — гласит текст указа.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле рассказал, что военнослужащий Сергей Ярашев в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении в течение 68 дней. Пушилин ходатайствовал о награждении бойца.

«После беседы глава государства получил детальную справку от Министерства обороны, пообщался с командующим Южной группировкой войск генерал-полковником Сергеем Медведевым», — отметили в Минобороны РФ.

Что известно о боях под Гришино, где сражался Сергей Ярашев

Сослуживцы Ярашева рассказали СМИ, что Сергей совершил свой подвиг на первом же боевом задании. Молодой боец записался в штурмовики после окончания срочной службы и возглавил штурмовую группу на Красноармейском направлении. После одной из атак парень остался один на занятой позиции, где занял оборону.

«Когда его штурмовая группа зашла, он, по сути, остался один. Он удерживал позиции 68 дней. Сейчас с командованием разговаривал, это 51-я армия, Южный военный округ. 68 дней, представляете, сколько было контратак противника?» — отметил Глава ДНР.

Снабжение бойца осуществлялось исключительно с помощью БПЛА. Подобраться к нему наземным путем было невозможно из-за постоянных артобстрелов и атак противника.

«Коптерами передавали и снаряды, и продовольствие. [ВСУ] и ночью пытались [его атаковать], и днем пытались, с артиллерийской подготовкой и с фланга пытались. Он их 68 дней удерживал», — рассказал Пушилин.

По словам главы ДНР, боец выполнил все поставленные задачи. После 68 дней на позиции его удалось эвакуировать. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ступни, он находится в госпитале.

Мать нового Героя России рассказала, что после лечения Сергей хочет вернуться в строй.

«Это в его характере. Ноги, конечно, жалко, но главное, что живой», — сказала она.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Ярашев получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Размер премии составляет порядка 1 млн рублей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил, что регион сделает все возможное для реабилитации бойца и поддержки его семьи.

«Лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная соцзащита — все это будет предоставлено в полном объеме», — объявил Федорищев.

Читайте также:

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Сожгли базу ВСУ, в Николаев везут груз 200: удары по Украине 11 марта

Реклама в Telegram запрещена? Что говорят в ФАС, причины, кого накажут