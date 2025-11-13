«Достоверная информация»: Герой России объяснил, для чего нужно кино об СВО

«Достоверная информация»: Герой России объяснил, для чего нужно кино об СВО Герой РФ Бахарев: снимать кино об СВО нужно для сохранения исторической правды

Участник СВО и Герой России Максим Бахарев в интервью NEWS.ru выразил мнение, что снимать фильмы и писать книги об СВО необходимо, в первую очередь, для сохранения исторической справедливости. В этом случае в будущем никто не сможет перечеркнуть историю, подав недостоверную информацию как истину, подчеркнул собеседник.

Если об СВО не будем писать и снимать, то образуется вакуум. И тогда историю можно будет переврать, переписать. <...> Я считаю, должен появиться кластер писателей-военных, которые будут писать о происходящем на войне — отдельные подвиги описывать, и масштабные операции. Тем самым сохранять историческую правду о происходящем, — выразил мнение Герой России.

Он добавил, что необходимо снимать качественные художественные фильмы с грамотными интересными сюжетами про боевые действия. Также нужны картины о том, что происходило в Донбассе до начала спецоперации, полагает Бахарев.

И важно снимать фильмы о том, что предваряло СВО, творилось в Донбассе. Только в этом случае следующим поколениям будет дана достоверная информация, и никто не сможет сказать, что якобы «Россия вторглась на Украину». Россия — самобытная страна, никогда ни на кого не нападала, ничего не отвоевывала. Задача СВО очень простая — демилитаризация. Истребить нацизм, убрать оружие с Украины, — напомнил военнослужащий.

Максим Бахарев преподавал карате в спортивной школе в Подмосковье, попал в зону проведения СВО в 2022 году. В 2024-м во время одного из боев получил тяжелые ранения, вследствие которых лишился обеих рук и ног.

Ранее Бахарев рассказал, что в состоянии клинической смерти видел ржаное поле, храм Богородицы и Иоанна Крестителя. Он уточнил, что никакого «тоннеля», о котором вспоминают некоторые люди в аналогичных обстоятельствах, не наблюдал.

Герой РФ также поделился, что министр обороны РФ Андрей Белоусов показался ему добрым и целеустремленным человеком. Их встреча произошла в госпитале, где лечился военнослужащий. Министр приехал лично вручить ему высокую государственную награду.