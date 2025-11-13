Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:45

«Достоверная информация»: Герой России объяснил, для чего нужно кино об СВО

Герой РФ Бахарев: снимать кино об СВО нужно для сохранения исторической правды

Максим Бахарев Максим Бахарев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участник СВО и Герой России Максим Бахарев в интервью NEWS.ru выразил мнение, что снимать фильмы и писать книги об СВО необходимо, в первую очередь, для сохранения исторической справедливости. В этом случае в будущем никто не сможет перечеркнуть историю, подав недостоверную информацию как истину, подчеркнул собеседник.

Если об СВО не будем писать и снимать, то образуется вакуум. И тогда историю можно будет переврать, переписать. <...> Я считаю, должен появиться кластер писателей-военных, которые будут писать о происходящем на войне — отдельные подвиги описывать, и масштабные операции. Тем самым сохранять историческую правду о происходящем, — выразил мнение Герой России.

Он добавил, что необходимо снимать качественные художественные фильмы с грамотными интересными сюжетами про боевые действия. Также нужны картины о том, что происходило в Донбассе до начала спецоперации, полагает Бахарев.

И важно снимать фильмы о том, что предваряло СВО, творилось в Донбассе. Только в этом случае следующим поколениям будет дана достоверная информация, и никто не сможет сказать, что якобы «Россия вторглась на Украину». Россия — самобытная страна, никогда ни на кого не нападала, ничего не отвоевывала. Задача СВО очень простая — демилитаризация. Истребить нацизм, убрать оружие с Украины, — напомнил военнослужащий.

Максим Бахарев преподавал карате в спортивной школе в Подмосковье, попал в зону проведения СВО в 2022 году. В 2024-м во время одного из боев получил тяжелые ранения, вследствие которых лишился обеих рук и ног.

Ранее Бахарев рассказал, что в состоянии клинической смерти видел ржаное поле, храм Богородицы и Иоанна Крестителя. Он уточнил, что никакого «тоннеля», о котором вспоминают некоторые люди в аналогичных обстоятельствах, не наблюдал.

Герой РФ также поделился, что министр обороны РФ Андрей Белоусов показался ему добрым и целеустремленным человеком. Их встреча произошла в госпитале, где лечился военнослужащий. Министр приехал лично вручить ему высокую государственную награду.

Специальная военная операция
подвиги
герой России
история
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.