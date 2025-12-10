ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025

Боец ВС РФ в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Минобороны РФ: рядовой Ситченко уничтожил расчет ВСУ и захватил радиостанцию

Рядовой ВС РФ Константин Ситченко в ходе боевых действий в одиночку обнаружил и уничтожил пулеметный расчет ВСУ, а также захватил вражескую радиостанцию, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что инцидент произошел во время выполнения задачи по разведке местности.

Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания, вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулеметный расчет и захватил радиостанцию противника, — говорится в сообщении.

Благодаря его действиям российским подразделениям удалось взять под контроль опорный пункт, отметили в ведомстве. Захваченная радиостанция позволила отслеживать переговоры противника и корректировать работу штурмовых групп, заключили в Минобороны.

До этого сообщалось, что российская армия в ходе проведения спецоперации на Украине освободила Остаповское в Днепропетровской области. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, соответствующую задачу осуществили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Также российскими силами ПВО в зоне СВО на Украине за сутки было сбито 280 БПЛА. Было ликвидировано 13 реактивных снарядов HIMARS. ВКС России сбили Су-27.

