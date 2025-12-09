ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:34

Российская армия освободила еще один населенный пункт под Днепром

Минобороны: ВС России освободили Остаповское под Днепром

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российская армия в ходе проведения СВО на Украине освободила Остаповское в Днепропетровской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, задачу осуществили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области, — сказано в сообщении.

Ранее МО России сообщило, что в ходе боевых действий Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике. Результаты были достигнуты военнослужащими группировки «Днепр» в рамках наступательной операции на данных участках фронта.

Также офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс заявлял, что бои за город Краматорск в Донецкой Народной Республике могут начаться уже в ближайшем будущем. По его словам, об этом говорит резкое увеличение активности российских войск в направлении Малиновки, расстояние от которой до районного центра составляет лишь около 16 километров.

