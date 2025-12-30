Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом

Постная закуска с черной редькой — редкое блюдо советской кулинарии, где простые продукты превращаются в изысканное закусочное чудо. Сегодня этот рецепт вспоминают немногие, но именно он способен удивить свежестью и насыщенным ореховым вкусом. Легкая и пикантная закуска станет украшением стола в любое время года.

Для приготовления понадобится:

200 г черной редьки;

1 морковь;

2 яйца;

50 г ядрышек грецкого ореха;

2 ст. ложки поджаренных семян кунжута;

ложка майонеза;

немного соли;

лимонный сок.

Черную редьку натрите мелко, залейте холодной водой на 10 минут — так уйдет лишняя горечь. Морковь и яйца сварите, очистите и нарежьте кубиками. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде, соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте кунжут и заправьте майонезом.

Постная закуска с черной редькой получается необычайно ароматной благодаря сочетанию ореховых нот и хрустящего кунжута. Попробуйте этот забытый рецепт — и он непременно станет вашим кулинарным открытием.

Ранее мы делились рецептом оливье с каперсами — и привычный вкус любимого салата станет ярче!