30 декабря 2025 в 08:18

Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом

Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Постная закуска с черной редькой — редкое блюдо советской кулинарии, где простые продукты превращаются в изысканное закусочное чудо. Сегодня этот рецепт вспоминают немногие, но именно он способен удивить свежестью и насыщенным ореховым вкусом. Легкая и пикантная закуска станет украшением стола в любое время года.

Для приготовления понадобится:

  • 200 г черной редьки;

  • 1 морковь;

  • 2 яйца;

  • 50 г ядрышек грецкого ореха;

  • 2 ст. ложки поджаренных семян кунжута;

  • ложка майонеза;

  • немного соли;

  • лимонный сок.

Черную редьку натрите мелко, залейте холодной водой на 10 минут — так уйдет лишняя горечь. Морковь и яйца сварите, очистите и нарежьте кубиками. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде, соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте кунжут и заправьте майонезом.

Постная закуска с черной редькой получается необычайно ароматной благодаря сочетанию ореховых нот и хрустящего кунжута. Попробуйте этот забытый рецепт — и он непременно станет вашим кулинарным открытием.

Ранее мы делились рецептом оливье с каперсами — и привычный вкус любимого салата станет ярче!

закуска
традиции
овощи
польза
праздники
рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
