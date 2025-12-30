Гладков поделился самым страшным воспоминанием за время СВО Гладков: обстрел Белгорода в декабре 2023 года стал самым страшным днем за СВО

Обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года стал самым страшным днем за все время проведения военной операции, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что возвращался из Старого Оскола и на подъезде к городу увидел его окутанным дымом. Картина в центре, по его словам, была ужасающей.

Въехали в центр — от Соборной площади до парка Ленина растерзанные тела людей, детей, огромное количество раненых, лужи крови. Конечно, страшное воспоминание о жизни всех тех, кто в это время находился в городе, — поделился он.

Гладков подчеркнул, что последствия той атаки глубоко изменили жизни уцелевших. Он также отметил, что память о погибших в тот день навсегда сохранится в сердцах жителей страны.

Ранее Гладков сообщил, что в результате массированных атак беспилотников в Белгородской области пострадал мирный житель, повреждены автомобили и жилые дома. По его данным, инциденты произошли в нескольких районах региона.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны России за вечерние часы перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно оперативной сводке Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 по московскому времени была ликвидирована 21 воздушная цель самолетного типа.