Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 09:59

Гладков поделился самым страшным воспоминанием за время СВО

Гладков: обстрел Белгорода в декабре 2023 года стал самым страшным днем за СВО

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года стал самым страшным днем за все время проведения военной операции, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что возвращался из Старого Оскола и на подъезде к городу увидел его окутанным дымом. Картина в центре, по его словам, была ужасающей.

Въехали в центр — от Соборной площади до парка Ленина растерзанные тела людей, детей, огромное количество раненых, лужи крови. Конечно, страшное воспоминание о жизни всех тех, кто в это время находился в городе, — поделился он.

Гладков подчеркнул, что последствия той атаки глубоко изменили жизни уцелевших. Он также отметил, что память о погибших в тот день навсегда сохранится в сердцах жителей страны.

Ранее Гладков сообщил, что в результате массированных атак беспилотников в Белгородской области пострадал мирный житель, повреждены автомобили и жилые дома. По его данным, инциденты произошли в нескольких районах региона.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны России за вечерние часы перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно оперативной сводке Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 по московскому времени была ликвидирована 21 воздушная цель самолетного типа.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
СВО
обстрелы
