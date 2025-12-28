Более 20 украинских дронов лишились «крыльев» над тремя регионами России Минобороны РФ: силы ПВО сбили 21 украинский дрон за три часа

Системы противовоздушной обороны России за вечерние часы перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно оперативной сводке Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 по московскому времени была ликвидирована 21 воздушная цель самолетного типа.

В ходе отражения атаки основные усилия ПВО были сосредоточены на южном направлении. Так, 10 беспилотников уничтожено над территорией Ростовской области. Еще семь целей сбито над акваторией Азовского моря, а четыре — над территорией Краснодарского края.

Данные о количестве и географии пораженных целей подтверждают сохраняющуюся высокую активность украинских ВС в зоне ответственности Южного военного округа. При этом российские системы противовоздушной обороны продолжают демонстрировать эффективность работы.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 370 беспилотников самолетного типа ВСУ. По данным Минобороны РФ, силами ПВО также была перехвачена одна управляемая авиационная бомба.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. Все попытки Киева изменить ситуацию не приносят результата.