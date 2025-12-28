«Прочно завладели»: в МИД РФ оценили положение российских сил в зоне СВО Лавров: российская армия прочно завладела стратегической инициативой в зоне СВО

Армия России «прочно завладела» стратегической инициативой в зоне боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с ТАСС. Он констатировал, что, несмотря на попытки Киева изменить положение, ключевое преимущество остается за российскими войсками.

Одновременно он дал оценку политике европейских государств. Дипломат обратил внимание, что Евросоюз активно продолжает поддерживать украинские силы как в военной, так и в финансовой сферах.

В свою очередь, почти вся Европа — за немногими исключениями — накачивает Киев деньгами и оружием, грезит о крахе российской экономики под санкционным нажимом, — отметил Лавров.

Однако западная стратегия, направленная на ослабление России через поддержку Украины и санкции, не приносит ожидаемого результата. Этими словами глава ведомства подвел черту под уходящим годом.

Во время этого же интервью Лавров дал оценку перспективам переговорного процесса по украинскому урегулированию. Министр констатировал отсутствие прогресса в этом вопросе со стороны Киева. Российская сторона не наблюдает желания вести серьезные переговоры у действующих властей Украины и их европейских партнеров. Он также обвинил Киев в проведении деструктивной линии, наносящей ущерб мирному населению и объектам гражданского назначения.