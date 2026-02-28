Стало известно об убийстве главкома армии Ирана

Главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами мог погибнуть в результате недавних ударов по территории страны, сообщает местный портал Ynet. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Сообщаем об устранении Амира Хатами, главнокомандующего иранской армии, — говорится в публикации.

По сведениям Tasnim, семь ракет были выпущены по району вблизи президентского дворца и резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Удары могли быть направлены по ключевым объектам государственной власти. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, по предварительным данным, не пострадал.

Ранее МИД РФ выступил с резким осуждением ударов США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированным актом вооруженной агрессии и «военной авантюрой», направленной против суверенного государства. Как утверждают в ведомстве, атака была совершена под прикрытием переговорного процесса, что лишь подтверждает использование дипломатии как ширмы для подготовки нападения.