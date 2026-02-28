Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 14:19

Стало известно об убийстве главкома армии Ирана

Ynet сообщает об убийстве главкома армии Ирана Хатами

Амир Хатами Амир Хатами Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами мог погибнуть в результате недавних ударов по территории страны, сообщает местный портал Ynet. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Сообщаем об устранении Амира Хатами, главнокомандующего иранской армии, — говорится в публикации.

По сведениям Tasnim, семь ракет были выпущены по району вблизи президентского дворца и резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Удары могли быть направлены по ключевым объектам государственной власти. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, по предварительным данным, не пострадал.

Ранее МИД РФ выступил с резким осуждением ударов США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированным актом вооруженной агрессии и «военной авантюрой», направленной против суверенного государства. Как утверждают в ведомстве, атака была совершена под прикрытием переговорного процесса, что лишь подтверждает использование дипломатии как ширмы для подготовки нападения.

Ближний Восток
Иран
убийства
армии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия призвала Израиль и Иран прекратить удары
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Очевидцы опровергли эвакуацию из «Бурдж-Халифы»
Волонтер попал в реанимацию из-за борьбы с догхантерами
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.