Обезьяна с камнем разнесла вольер и набросилась на посетителей Обезьяна разбила стекло вольера в американском зоопарке

В зоопарке американского города Мемфиса обезьяна бонобо разбила стекло вольера, набросившись на посетителей, сообщает People. Чтобы освободиться из клетки, она использовала предмет, похожий на камень.

Журналисты уточнили, что обезьяна подошла к стеклу в компании еще двух сородичей. Сотрудники учреждения сообщили, что после происшествия животные не стали сбегать из вольера. Ни обитатели зоопарка, ни посетители не пострадали. По предварительным данным, бонобо набросилась на стекло, потому что ей не понравились кривляющиеся люди.

Ранее в Сети набрала популярность история о японской макаке-сироте по имени Панчи. Ее бросила мать и отвергли сородичи, что вызвало жалость у пользователей по всему миру. Позже история обрела счастливый финал — одна из взрослых обезьян все-таки заменила маму для Панчи.

До этого в Московском зоопарке в честь китайского Нового года большим пандам Жуи и Катюше вручили подарки. Катюше подарили игрушку из сена и фруктовый торт со льдом, а для Жуи изготовили фигурку коня из бамбука. В вольерах панд появилась новогодняя елка, вокруг которой разложили листву.