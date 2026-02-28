Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 15:37

Обезьяна с камнем разнесла вольер и набросилась на посетителей

Обезьяна разбила стекло вольера в американском зоопарке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В зоопарке американского города Мемфиса обезьяна бонобо разбила стекло вольера, набросившись на посетителей, сообщает People. Чтобы освободиться из клетки, она использовала предмет, похожий на камень.

Журналисты уточнили, что обезьяна подошла к стеклу в компании еще двух сородичей. Сотрудники учреждения сообщили, что после происшествия животные не стали сбегать из вольера. Ни обитатели зоопарка, ни посетители не пострадали. По предварительным данным, бонобо набросилась на стекло, потому что ей не понравились кривляющиеся люди.

Ранее в Сети набрала популярность история о японской макаке-сироте по имени Панчи. Ее бросила мать и отвергли сородичи, что вызвало жалость у пользователей по всему миру. Позже история обрела счастливый финал — одна из взрослых обезьян все-таки заменила маму для Панчи.

До этого в Московском зоопарке в честь китайского Нового года большим пандам Жуи и Катюше вручили подарки. Катюше подарили игрушку из сена и фруктовый торт со льдом, а для Жуи изготовили фигурку коня из бамбука. В вольерах панд появилась новогодняя елка, вокруг которой разложили листву.

США
зоопарки
обезьяны
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нехороший звоночек»: Подоляка об освобождении Горького
Актриса Тарасова «застряла» в ОАЭ из-за боевых действий на Ближнем Востоке
«С глубокой скорбью»: скончался директор Симферопольского госцирка
Мошенники изобрели новую схему обмана с золотыми слитками
Школьника нашли мертвым в Подмосковье
Девочка едва не сварилась в кипятке в детском саду
Атаки Ирана на базы США назвали беспрецедентным вызовом для Пентагона
Росатом прокомментировал безопасность АЭС в Иране
Барщевский назвал коллег из Верховного суда фантастическими людьми
В ГД поставили диагноз властям Киева после слов о переименовании районов РФ
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана на совещании с членами Совбеза
Сенатор рассказал, как Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем
В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта
В Совфеде рассказали, кто еще может присоединиться к ударам по Ирану
Военная база США загорелась в Бахрейне после удара Ирана
Трампа назвали маразматичным дедом
Страны Персидского залива предупредили Иран о последствиях атаки
Над отелем с россиянами сбили ракету
Четвертый месяц зимы: −14, ветер, груды снега — какая погода будет в марте
В Сети появились кадры работы ПВО в небе над Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.