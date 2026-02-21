Зимняя Олимпиада — 2026
Панды получили подарки в честь Китайского Нового года Московском зоопарке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Московском зоопарке в честь Китайского Нового года большим пандам Жуи и Катюше вручили подарки, передает РИА Новости. Катюше подарили игрушку из сена и фруктовый торт со льдом, а для Жуи изготовили фигурку коня из бамбука.

В вольерах панд появилась новогодняя елка, вокруг которой разложили листву. Обе панды с радостью изучали полученные презенты и любовались праздничными украшениями.

В Московском зоопарке в субботу состоялось открытие фестиваля Китайского Нового года. Праздник начался с яркого представления, в котором участвовали огненная лошадь, барабанщики и Китайский дракон. На мероприятии присутствовали генеральный директор зоопарка Светлана Акулова и полпред посольства КНР в России, Чжан Вэй, вместе с супругой.

Ранее сообщалось, что на 14 февраля Катюше подарили миниатюрную сумку в виде валентинки. Она была наполнена лакомствами. Подарочную сумку выполнили в фирменной цветовой гамме известного модного дома — красном цвете с крупным белым горохом. Акулова поделилась видеозаписью, как панда изучает подарок.

