Этот бенто-торт — идеальный способ сказать «люблю». Нежный, милый и готовится без профессиональных навыков

Истинная ценность подарка — не в его цене, а во внимании и тепле, которые мы в него вкладываем. Этот бенто-торт — именно такое воплощение заботы. Он не требует кондитерского мастерства, но гарантирует искренний восторг и улыбку самого дорогого человека.

Что понадобится

Готовые бисквитные коржи (или один круглый корж диаметром 20–22 см) — 2–3 шт., сыр маскарпоне — 250 г, сливки для взбивания (33%) — 200 мл, сахарная пудра — 60 г, персики консервированные (или свежие) — 200 г, персиковый джем или конфитюр — 2 ст. л., кондитерский мешок с насадкой.

Как я его готовлю

Первым делом с помощью формы или тарелки вырезаю из бисквитных коржей три аккуратных круга диаметром около 10 см. Персики обсушиваю на бумажном полотенце и нарезаю небольшими кубиками. Для крема важно, чтобы и маскарпоне, и сливки были хорошо охлажденными. В чаше миксера на самой низкой скорости буквально за 30–40 секунд соединяю сыр маскарпоне с сахарной пудрой до однородности. Не прекращая работу миксера, тонкой струйкой вливаю холодные сливки. Затем увеличиваю скорость до высокой и взбиваю массу до устойчивых, пышных пиков — крем должен хорошо держать форму. На сервировочную тарелку или подставку укладываю первый бисквитный круг. Равномерно смазываю его частью крема и выкладываю половину нарезанных персиков. Накрываю вторым коржом, повторяю операцию с кремом и оставшимися персиками. Завершаю конструкцию третьим коржом.

Примерно 2–3 столовые ложки белого крема откладываю в небольшой кондитерский мешок с тонкой насадкой — он понадобится для надписи или рисунка позже. В оставшуюся основную массу крема аккуратно вмешиваю персиковый джем до получения нежного однородного цвета. Этим цветным кремом покрываю верх и бока торта, выравниваю поверхность и отправляю торт в холодильник минимум на 1 час для стабилизации. После этого наношу праздничную надпись или простой узор отложенным белым кремом и снова охлаждаю торт в течение часа. Перед подачей можно добавить легкие акценты: мини-безе, съедобные цветы или немного золотистой посыпки.

