04 апреля 2026 в 10:00

Заливаю яблоки сливками и на 180°С: этот десерт проще шарлотки, но в сто раз изысканнее

Фото: D-NEWS.ru
Беру яблоки, муку и сливки — и готовлю торт с жидкой начинкой, который получается нежным, воздушным и тающим во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для домашнего чаепития или праздничного стола, когда хочется удивить гостей, не проводя часы у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатый маслянистый корж, сверху — слой ароматных яблок с карамельной ноткой, а под ними — нежный, почти жидкий крем, который растекается при разрезании и делает каждый кусочек сочным и незабываемым.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 350 г муки, 50 г сливочного масла, 80 г растительного масла, 2 яйца, 100 г сахара, 20 г разрыхлителя, щепотка соли; для крема — 400 мл молока, 180 г сливок 33%, желток, 3 столовые ложки сахара, 25 г кукурузного крахмала, 10 г ванильного сахара; для начинки — яблоко, столовая ложка сахара, столовая ложка лимонного сока.

Замесите тесто, выложите в форму, сформировав бортики. Для крема смешайте молоко, сливки, желток, сахар, крахмал и ваниль, нагревайте до загустения. Яблоко нарежьте тонкими дольками, сбрызните лимонным соком, посыпьте сахаром. Выложите крем на тесто, сверху — яблоки. Выпекайте при 180 °С 30–35 минут. Подавайте теплым — жидкая начинка делает этот торт настоящим открытием.

Мария Левицкая
